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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ А. Меркель

Путин утвердил состав своей администрации

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации Антона Вайно и первые заместители, остались на своих местах.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин спустя месяц после инаугурации подписал указы о назначениях в структуре администрации, сообщает РИА Новости.

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Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации Антона Вайно и первые заместители, остались на своих местах.

Должности первых заместителей руководителей администрации президента оставили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителей руководителя — Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев.

Свою должность в новой структуре сохранил и Дмитрий Песков. Он был переназначен заместителем главы администрации и пресс-секретарем главы государства. Песков проработал с Путиным более 10 лет.

Помощники

  • Андрей Белоусов
  • Игорь Левитин
  • Анатолий Серышев
  • Владислав Сурков
  • Юрий Ушаков
  • Дмитрий Шальков
  • Андрей Фурсенко

При этом Путин освободил от должности своего помощника по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина. Заведовать протоколом в президентской администрации продолжит Владислав Китаев.

Советники президента России

  • Сергей Глазьев
  • Антон Кобяков
  • Владимир Толстой
  • Михаил Федотов
  • Вениамин Яковлев
  • Александра Левицкая

Путин также принял решение освободить от обязанностей в качестве своих помощников Германа Клименко, Сергея Григорова и Евгения Школова.

Инаугурация состоялась 7 мая. В этот же день, согласно Конституции, правительство ушло в отставку. Уже к концу следующей недели, 18 мая, предложенный Путиным на должность премьера Дмитрий Медведев, кандидатуру которой одобрили депутаты, представил главе государства претендентов на посты вице-премьеров и министров.

Теги:
Владимир Путин



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