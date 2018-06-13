Путин утвердил состав своей администрации

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин спустя месяц после инаугурации подписал указы о назначениях в структуре администрации, сообщает РИА Новости.
Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации Антона Вайно и первые заместители, остались на своих местах.
Должности первых заместителей руководителей администрации президента оставили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителей руководителя — Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев.
Свою должность в новой структуре сохранил и Дмитрий Песков. Он был переназначен заместителем главы администрации и пресс-секретарем главы государства. Песков проработал с Путиным более 10 лет.
Помощники
- Андрей Белоусов
- Игорь Левитин
- Анатолий Серышев
- Владислав Сурков
- Юрий Ушаков
- Дмитрий Шальков
- Андрей Фурсенко
При этом Путин освободил от должности своего помощника по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина. Заведовать протоколом в президентской администрации продолжит Владислав Китаев.
Советники президента России
- Сергей Глазьев
- Антон Кобяков
- Владимир Толстой
- Михаил Федотов
- Вениамин Яковлев
- Александра Левицкая
Путин также принял решение освободить от обязанностей в качестве своих помощников Германа Клименко, Сергея Григорова и Евгения Школова.
Инаугурация состоялась 7 мая. В этот же день, согласно Конституции, правительство ушло в отставку. Уже к концу следующей недели, 18 мая, предложенный Путиным на должность премьера Дмитрий Медведев, кандидатуру которой одобрили депутаты, представил главе государства претендентов на посты вице-премьеров и министров.