Путин утвердил состав своей администрации

Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации Антона Вайно и первые заместители, остались на своих местах.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин спустя месяц после инаугурации подписал указы о назначениях в структуре администрации, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Климентьев Президент России подписал указ о структуре нового правительства

Такие ключевые фигуры, как руководитель администрации Антона Вайно и первые заместители, остались на своих местах.

Должности первых заместителей руководителей администрации президента оставили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителей руководителя — Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев.

Свою должность в новой структуре сохранил и Дмитрий Песков. Он был переназначен заместителем главы администрации и пресс-секретарем главы государства. Песков проработал с Путиным более 10 лет.

Помощники

Андрей Белоусов

Игорь Левитин

Анатолий Серышев

Владислав Сурков

Юрий Ушаков

Дмитрий Шальков

Андрей Фурсенко

При этом Путин освободил от должности своего помощника по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина. Заведовать протоколом в президентской администрации продолжит Владислав Китаев.

Советники президента России

Сергей Глазьев

Антон Кобяков

Владимир Толстой

Михаил Федотов

Вениамин Яковлев

Александра Левицкая

Путин также принял решение освободить от обязанностей в качестве своих помощников Германа Клименко, Сергея Григорова и Евгения Школова.

Инаугурация состоялась 7 мая. В этот же день, согласно Конституции, правительство ушло в отставку. Уже к концу следующей недели, 18 мая, предложенный Путиным на должность премьера Дмитрий Медведев, кандидатуру которой одобрили депутаты, представил главе государства претендентов на посты вице-премьеров и министров.