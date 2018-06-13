Светлячки, головоломки и побег игрушек: названы фавориты мировой анимации

Среди лучших анимационных фильмов мира, по версии USAToday, названы американские картины, работы европейских и азиатских режиссеров.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Американское издание USAToday опубликовало список лучших анимационных фильмов за всю историю. Первое место в рейтинге занял фильм японского режиссера Исао Такахата "Могила светлячков", сообщает РИА Новости.

Фильм рассказывает о жизни сирот, 14-летнего Сэйта и его сестры Сэцуко во время Второй Мировой войны в Японии. Пытаясь спастись от бомбежки, они скрываются в убежище, откуда ночью наблюдают за горящими светлячками. В фильме раскрывается тема войны и ее влияния на судьбы детей.

На экраны картина вышла в 1988 году, но и сегодня остается фаворитом серди любителей анимационного кино.

Второе место занял 3D-фильм "Головоломка" студии Pixar, чье "детище" "История игрушек: Большой побег" замкнул тройку победителей.

Призеров выбрали путем голосования он-лайн аудитории и учета рейтингов критиков.