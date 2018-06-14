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Открытие Культурного центра Жерара Депардье в Саранске

Французы в Мордовии: Депардье и Ришар хотят снять фильм о республике

© Sputnik . Юлия Честнова
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Идею французских актеров снять документальный фильм о Мордовии обсудят после завершения чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, вместе со своим коллегой Пьером Ришаром собираются снять документальный фильм о Мордовии, сообщает портал "360tv" со ссылкой на главу республики Владимира Волкова.

По словам Волкова, сценарий к ленте написал сам Депардье, а инициатива принадлежит обоим актерам.

"Я прочитал (сценарий — ред.), сделал некоторые замечания. Мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира", — добавил глава Мордовии.

В документальном произведении роли исполнят Депардье и Ришар. По задумке, они расскажут зрителям по республике.




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