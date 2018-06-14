Россия повысит ставку НДС до 20%

Поправки в соответствующий законопроект рассмотрели в правительстве России в четверг 14 июня.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин повысит ставку НДС на 20%, сообщает РИА Новости.

"Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся.

"Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", — добавил Медведев.

По словам вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года и будут направлены на финансирование национальных целей и стратегических задач развития страны.