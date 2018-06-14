Дорогая, я дома: выйдет продолжение "Сияния" с Юэном МакГрегором

В сиквеле от Warner Bros. МакГрегор сыграет Дэнни Торренса, повзрослевшего сына Джека Торренса из "Сияния".

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Шотландский актер Юэн МакГрегор сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон" — продолжении культового "Сияния", сообщает портал "Культуромания".

Режиссером и соавтором сценария к фильму стал Майк Флэнаган ("Окулус", "Уиджи. Проклятие доски дьявола").

Стивен Кинг выпустил роман "Доктор Сон" в 2013 году. Книга принесла писателю премию имени Брэма Стокера. Фильм Стэнли Кубрика "Сияние" с участием Джека Николсона датируется 1980 годом и стал классикой жанра ужасов. Однако сам Стивен Кинг экранизацией был недоволен.