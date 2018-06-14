Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына в Россию

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом, сообщает РИА Новости.

Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), либо согласовать отдельно по линии МИД.

"Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года", — заявил Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.

Российский лидер подчеркнул, что встречу можно согласовать отдельно вне привязки к каким-то международным событиям.

Глава российского государства также отметил, что высоко оценивает результаты встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшуейся 12 июня в Сингапуре. По его словам, благодаря этой встрече появились перспективы для мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.