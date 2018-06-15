Китай обещает незамедлительно ответить на ввозные пошлины США

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если США примут какие-либо протекционистские меры, причиняющие ущерб интересам Китая, мы дадим незамедлительный ответ, примем все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Как сообщило агентство Рейтер, Трамп принял решение о пошлинах на китайские товары, учитывая, что влияние Пекина на Пхеньян уже не имеет прежнего значения для Вашингтона. В среду газета Wall Street Journal сообщила, что администрация готовится начать взимать пошлины на товары из КНР на следующей неделе.