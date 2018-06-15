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Города мира. Шанхай

Китай обещает незамедлительно ответить на ввозные пошлины США

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Ранее западные СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму около 50 миллиардов долларов. Как ожидается, решение будет опубликовано уже в пятницу.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский рабочий рядом с лавкой, раскрашенной в цвет американского флага
© AP Photo. Ng Han Guan
Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

"Если США примут какие-либо протекционистские меры, причиняющие ущерб интересам Китая, мы дадим незамедлительный ответ, примем все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Как сообщило агентство Рейтер, Трамп принял решение о пошлинах на китайские товары, учитывая, что влияние Пекина на Пхеньян уже не имеет прежнего значения для Вашингтона. В среду газета Wall Street Journal сообщила, что администрация готовится начать взимать пошлины на товары из КНР на следующей неделе.




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