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Легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-469

УАЗ за миллион: советский внедорожник продали на американском аукционе

© Sputnik . Хренников
Новости
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В Америке прошел аукцион по продаже "винтажных" машин со всего мира.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Советский внедорожник УАЗ-469 был продан в США на аукционе раритетных машин за один миллион рублей, сообщает информационный портал Газета.ru.

УАЗ был выпущен в городе Ульяновск в 1987 году и проходил службу в ГДР. Пробег автомобиля составляет всего 11 тысяч километров, а максимальная скорость 120 километров в час. Автомобиль создавался для преодоления бездорожья и был основным транспортом военных в странах Варшавского договора.

Примерно в такую же сумму оценили Lincoln Continental 1973 года и Ford Mustang 1966 года. А раритетные модели Мерседес и Шевроле «ушли» с аукциона за сумму в два раза меньше.




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