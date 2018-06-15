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Захарова: РФ имеет право на зеркальные меры к американским СМИ

Плохие и не очень: МИД России видит угрозу в делении террористов в Сирии

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
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Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Стремление коалиции во главе с США делить террористов в Сирии на плохих и не очень плохих несет угрозу территориальной целостности САР, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Ведомая США коалиция по-прежнему склонна разделять террористов на плохих и не очень плохих. Подобные подходы, как мы неоднократно отмечали, не способствуют нахождению политического решения, стабилизации, несут угрозу территориальной целостности Сирии, сохраняют конфликтный потенциал и создают предпосылки для появления в перспективе новых угроз региональной и глобальной безопасности", — сказала Захарова на брифинге.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.




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