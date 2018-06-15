Сухум и Дамаск ведут работу по взаимному открытию посольств

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Сухум и Дамаск уже ведут работу по взаимному открытию посольств, но это будет длительный процесс, заявил абхазский президент Рауль Хаджимба, передает РИА Новости.

"Этот процесс, как говорится, начат, и он не решается за один день, но я несомненно верю, что все это состоится", — заявил Хаджимба журналистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о признании Абхазии Сирией: была проявлена большая решительность

Он добавил, что в ближайшие дни встретится с послом САР в России. Отвечая на вопрос, когда состоится встреча с президентом Сирии, он заявил, что "как только договоримся".

"Я думаю, что в ближайшее время", — добавил президент.

Рауль Хаджимба на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 15 июня также отметил, что Абхазия не стремится к сиюминутному признанию всеми странами мира: важнее состояться как государство, а дипломатические отношения будут устанавливаться позже.

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"Сирия была не просто государство, это государство, которое достаточно долгое время влияло на многие процессы. Но, к сожалению, так сложилось, но Сирия не испугалась в вопросах признании Абхазии и Южной Осетии, что, к сожалению, пока не делается другими государствами. Но у нас задача стоит не таким образом, что бы получить сегодня в одночасье признание всех государств. Для нас важно состоятся самим, а признание — оно будет", — заявил Хаджимба российским и абхазским студентам.

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что Вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего примерно в 60 странах мира.