Дождь из драгоценностей: вулкан на Гавайях выкинул "сюрприз"

На Большом острове Гавайи произошло новое извержение лавы от вулкана Килауэа, действующего с 1750 Кадры извержения вулкана в Гватемале>>

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Новые трещины от извержения вулкана Килауэа на Гавайях вызвали лавину и осыпали улицы острова драгоценными самоцветами, сообщает МИР24.

Новая трещина появилась на вулкане Килауэа на Гавайях. Она выпускает огромные потоки магмы и "разносит" лаву на десятки метров. 14 квадратных километров и 90 домов уже в зоне опасности. Власти приняли решение об эвакуации населения.

Кроме лавы, вулкан выбросил наружу и драгоценные камни – оливины. Они посыпались дождем на местных жителей. Зеленые самоцветы считаются полудрагоценными и стоят примерно 450 долларов за карат.

Однако драгоценные камни мало заботят жителей острова. Лава от вулкана уже накрыла жилые дома и электростанцию. Потоки лавы уже попали в океан и образовали токсичное облако с ядовитыми выделениями.

Кадры извержения вулкана в Гватемале>>

Ситуация продолжается уже месяц и неизвестно, когда закончится. По словам специалистов, если вулкан взорвется, остров будет полностью уничтожен, а цунами достигнет Калифорнии.

Килауэа – активный вулкан на Гавайях. Большая часть вулкана входит в состав национального парка "Хавайи-Волкейнос". С 1912 года за активностью вулкана наблюдают ученые из Гавайской вулканической обсерватории. Впервые вулкан "ожил" в 1750 году, а последнее извержение произошло 2 июня и полностью разрушило поселок Капохо.