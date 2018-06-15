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Рауль Хаджимба

Хаджимба пожелал сборной России победы на ЧМ-2018

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Президент по приглашению организаторов посетил открытие Чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба пожелал сборной России выиграть Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости.

"Хотелось бы пожелать успехов всем нам в строительстве наших государств и усилия наших взаимоотношений, ну и победы России на чемпионате мира", — заявил Хаджимба на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной сотрудничеству молодежи России и Абхазии.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.




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