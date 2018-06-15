19:42 15 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Адвокат Вышинского назвал состояние своего подзащитного удовлетворительным

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (46)
3 0 0

Ухудшение самочувствия Вышинского связано с тем, что в текущих условиях ему сложно соблюдать рекомендованную врачами диету.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Состояние руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского остается удовлетворительным, заявил телеканалу RT его адвокат Андрей Доманский.

"На сегодняшний день могу сказать, что состояние его, как можно говорить, удовлетворительное… Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, и на сегодняшний день, конечно, есть значительные ухудшения", — заявил юрист.

Как отметил адвокат, ухудшение самочувствия его подзащитного, вероятно, связано с тем, что в текущих условиях ему сложно соблюдать рекомендованную врачами диету. Кроме того, затруднительно делать анализы для контроля состояния здоровья, добавил он.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
Вышинский отправил ходатайство об отказе от украинского гражданства

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (46)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Создатели рассказали, чего ждать от фильма Мальчик и война
Тяжелый, но с просветом: создатели рассказали, чего ждать от фильма "Мальчик и война"
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia