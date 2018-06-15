Адвокат Вышинского назвал состояние своего подзащитного удовлетворительным

Ухудшение самочувствия Вышинского связано с тем, что в текущих условиях ему сложно соблюдать рекомендованную врачами диету.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Состояние руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского остается удовлетворительным, заявил телеканалу RT его адвокат Андрей Доманский.

"На сегодняшний день могу сказать, что состояние его, как можно говорить, удовлетворительное… Однако если сравнивать его с моментом, когда он был задержан, и на сегодняшний день, конечно, есть значительные ухудшения", — заявил юрист.

Как отметил адвокат, ухудшение самочувствия его подзащитного, вероятно, связано с тем, что в текущих условиях ему сложно соблюдать рекомендованную врачами диету. Кроме того, затруднительно делать анализы для контроля состояния здоровья, добавил он.

© REUTERS / Stringer Вышинский отправил ходатайство об отказе от украинского гражданства

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.