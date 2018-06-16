Медики распечатали на принтере череп для пациента

В рязанской больнице провели операцию по восстановлению костей черепа с помощью 3D-принтера.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рязанец с "3D-черепом" выписался из больницы и чувствует себя отлично, сообщает "Российская газета".

Ранее мужчине была проведена операция по восстановлению черепа с использованием трехмерной печати. Конструкция в точности повторяет формы костей человеческого черепа.

© Fotolia / Kozorog Ученые обнаружили необычный способ борьбы с раком

Житель Рязани Сергей получил серьезные травмы в аварии. Для дальнейшего оперирования мужчине вырезали кусок черепной кости, который и был заменен 3D-моделью.

"После того как мы установили готовый индивидуальный имплант, он не доставляет дискомфорта пациенту и выглядит максимально естественно", — рассказал врач-нейрохирург Андрей Косолапов.

По словам рязанских медиков, это уже вторая "3D-операция", которая во многом упрощает работу хирургов.

"Прелесть развития технологий в том, что это облегчает работу хирурга, упрощает операцию", — сказал Косолапов.

Врачи считают, что развитие технологий в медицине приведет к использованию 3D-принтера и в более сложных операциях.