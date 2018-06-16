12:17 16 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Операция

Медики распечатали на принтере череп для пациента

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

В рязанской больнице провели операцию по восстановлению костей черепа с помощью 3D-принтера.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik.  Рязанец с "3D-черепом" выписался из больницы и чувствует себя отлично, сообщает "Российская газета".

Ранее мужчине была проведена операция по восстановлению черепа с использованием трехмерной печати.  Конструкция в точности повторяет формы костей человеческого черепа.

Наноробот
© Fotolia / Kozorog
Ученые обнаружили необычный способ борьбы с раком

Житель Рязани Сергей получил серьезные травмы в аварии. Для дальнейшего оперирования мужчине вырезали кусок черепной кости, который и был заменен 3D-моделью.

"После того как мы установили готовый индивидуальный имплант, он не доставляет дискомфорта пациенту и выглядит максимально естественно", — рассказал врач-нейрохирург Андрей Косолапов.

По словам рязанских медиков, это уже вторая "3D-операция", которая во многом упрощает работу хирургов.

"Прелесть развития технологий в том, что это облегчает работу хирурга, упрощает операцию", — сказал Косолапов.

Врачи считают, что развитие технологий в медицине приведет к использованию 3D-принтера и в более сложных операциях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
Извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю
Реки лавы: извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia