Медики распечатали на принтере череп для пациента

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рязанец с "3D-черепом" выписался из больницы и чувствует себя отлично, сообщает "Российская газета".
Ранее мужчине была проведена операция по восстановлению черепа с использованием трехмерной печати. Конструкция в точности повторяет формы костей человеческого черепа.
Житель Рязани Сергей получил серьезные травмы в аварии. Для дальнейшего оперирования мужчине вырезали кусок черепной кости, который и был заменен 3D-моделью.
"После того как мы установили готовый индивидуальный имплант, он не доставляет дискомфорта пациенту и выглядит максимально естественно", — рассказал врач-нейрохирург Андрей Косолапов.
По словам рязанских медиков, это уже вторая "3D-операция", которая во многом упрощает работу хирургов.
"Прелесть развития технологий в том, что это облегчает работу хирурга, упрощает операцию", — сказал Косолапов.
Врачи считают, что развитие технологий в медицине приведет к использованию 3D-принтера и в более сложных операциях.