"Демографический бум" бродячих животных возьмет под контроль мэрия Сочи

Волонтерские организации приступили к отлову бродячих кошек и собак с улиц города. Они активно взаимодействуют с всеми приютами для животных в Сочи.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Сочинская администрация вызвалась оплатить все расходы по кастрации и стерилизации бездомных животных,была принята программа бесплатной стерилизации и кастрации уличных кошек и собак,информация об этом появилась на официальном сайте города Сочи в пятницу 15 июня.

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"Когда безнадзорные животные на улицах плодятся – это преступление. У нас есть несколько приютов на территории Барановского сельского округа. Работы очень много, но работать надо. Я всех приглашаю к нам присоединиться, — сказала волонтер Екатерина Гонтарева.

Директор приюта "Бим" Юлия Мостовая рассказала, что за два года работы ей удалось пристроить 80% собак, которые к ней попали с улиц.

"Не каждый готов принять беспородное животное в свою семью. Но если раньше предпочитали брать щенков, то сейчас первый вопрос при звонке – стерилизовано ли животное" – отметила Мостовая.

Директор департамента по охране окружающей среды города Сочи Андрей Платонов обратился к владельцам промышленных баз, ресторанов, столовых и к садоводам, которые любят животных, с просьбой не выбрасывать родившихся щенков и котят на улицу и простерилизовать своих питомцев, сделать им прививки.

Он добавил, что в противном случае к таким владельцам будут приняты меры административного воздействия.