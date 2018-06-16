17:44 16 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Эйфелева башня в Париже

Французские власти оградят Эйфелевую башню пуленепробиваемым стеклом

© Sputnik . Ирина Калашникова
Новости
Получить короткую ссылку
2 0 0

По мнению властей, такие меры будут способствовать защите объекта и прилегающей зоны от возможных террористических атак

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Французские власти оградят главную достопримечательность столицы Пятой республики — Эйфелеву башню — защитным пуленепробиваемым стеклом, сообщают "Известия".

Маяк
© Sputnik Томас Тхайцук
"Старший брат" Эйфелевой башни: Сухумский маяк Эрнеста Гуэна

По мнению властей, такие меры будут способствовать защите объекта и прилегающей зоны от возможных террористических атак.

Бронированное стекло толщиной около шести сантиметров установят по две стороны башни, другие две — защитят металлическим заграждением. Отмечается, что защитные конструкции обойдутся порядка 36 миллионов евро и будут установлены в середине июля.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом Парижа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
В моем сердце он останется навсегда. Путин попрощался с Говорухиным
В моем сердце он останется навсегда: Путин попрощался с Говорухиным
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia