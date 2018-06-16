Французские власти оградят Эйфелевую башню пуленепробиваемым стеклом

По мнению властей, такие меры будут способствовать защите объекта и прилегающей зоны от возможных террористических атак

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Французские власти оградят главную достопримечательность столицы Пятой республики — Эйфелеву башню — защитным пуленепробиваемым стеклом, сообщают "Известия".

По мнению властей, такие меры будут способствовать защите объекта и прилегающей зоны от возможных террористических атак.

Бронированное стекло толщиной около шести сантиметров установят по две стороны башни, другие две — защитят металлическим заграждением. Отмечается, что защитные конструкции обойдутся порядка 36 миллионов евро и будут установлены в середине июля.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом Парижа.