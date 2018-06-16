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Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон во время концерта в Лондоне

Сборник неизвестных до сих пор фото The Beatles выпустили в Японии

© AP Photo.
Новости
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Альбом с уникальными фотографиями всемирно известной группы The Beatles поступит в продажу 18 июня.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. В Японии выпустили фотоальбом из 60 фотографий легендарной британской группы The Beatles, о которых до сих пор не было известно, сообщает РИА Новости со ссылкой на издания Music Life Club.

Речь идет о фотографиях, которые сняли во время гастролей Beatles в Японии в 1966 году. Их автором является знаменитый в Японии фотограф Кацудзи Абэ. 

Памятник легендарной группе Битлз в Екатеринбурге. Архивное фото
© Sputnik . Павел Лисицын
Всемирный день The Beatles отмечается 16 января

Презентация альбома пройдет на японском телевидении в субботу, а в продажу опоступит 18 июнян.

Фотографии нашел сын Кацудзи Абэ, когда разбирал вещей на рабочем месте отца. Не изданные ранее снимки он обнаружил в конверт.

"Я не мог поверить в это. Я слышал историю о том, что он заснял Beatles, но у меня не было и намека на то, действительно ли отец сделал фото. Но надпись на конверте с негативами была сделана его рукой. Я был уверен, что они были проявлены в фотостудии недалеко от нашего дома", — сказал сын фотографа.




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