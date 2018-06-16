Сборник неизвестных до сих пор фото The Beatles выпустили в Японии

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. В Японии выпустили фотоальбом из 60 фотографий легендарной британской группы The Beatles, о которых до сих пор не было известно, сообщает РИА Новости со ссылкой на издания Music Life Club.

Речь идет о фотографиях, которые сняли во время гастролей Beatles в Японии в 1966 году. Их автором является знаменитый в Японии фотограф Кацудзи Абэ.

© Sputnik . Павел Лисицын Всемирный день The Beatles отмечается 16 января

Презентация альбома пройдет на японском телевидении в субботу, а в продажу опоступит 18 июнян.

Фотографии нашел сын Кацудзи Абэ, когда разбирал вещей на рабочем месте отца. Не изданные ранее снимки он обнаружил в конверт.

"Я не мог поверить в это. Я слышал историю о том, что он заснял Beatles, но у меня не было и намека на то, действительно ли отец сделал фото. Но надпись на конверте с негативами была сделана его рукой. Я был уверен, что они были проявлены в фотостудии недалеко от нашего дома", — сказал сын фотографа.