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США предъявили сорок семь требований КНДР по денуклеаризации

© Sputnik . Павел Лисицын
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В Сингапуре 12 июня впервые в истории лидеры США и Северной Кореи встретились и провели двухсторонние переговоры.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Вашингтон предъявил требования по 47 пунктам в рамках договора с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает RT.

Как сообщил Коно, глава Госдепартамента США Майкл Помпео в рамках визита в Пхеньян сообщил властям КНДР, что Вашингтон понимает под "полной денуклеаризацией" ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения и всех сопутствующих объектов. Факт уничтожения должны проверить международные эксперты. В связи с этим КНДР предъявили требования по 47 позициям.

"Северной Корее…были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают", — заявил глава МИД Японии.

Ранее Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога между Токио и КНДР на высоком уровне.

В Сингапуре 12 июня впервые в истории лидеры США и Северной Кореи встретились и провели двухсторонние переговоры.




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