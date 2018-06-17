12:49 17 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Архивное фото велосипедиста

Первый в мире крипто-велосипед создали в Великобритании

Виталий Белоусов
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Велосипед при движении может добывать криптовалюту. Чтобы получить криптовалюту на сумму в 26 долларов нужно преодолеть 1600 км.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Изобретатели из Великобритании придумали первый в мире токенизированный электровелосипед Toba, сообщает портал "24МИР". 

По задумке производителя, компании 50 cycles, за преодоление определенного расстояния транспортное средство будет генерировать криптовалюту. С помощью заработанных бонусов можно будет оплачивать покупки в определенных магазинах.

Цена веры: в США появилась новая религия>>

Первые электровелосипеды появятся в продаже уже через несколько месяцев. Стартовая цена на необычное средство передвижения составит 2 250 долларов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красавицы-болельщицы ЧМ-2018
Эпицентр спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
"Эпицентр" спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia