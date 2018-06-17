Первый в мире крипто-велосипед создали в Великобритании

Велосипед при движении может добывать криптовалюту. Чтобы получить криптовалюту на сумму в 26 долларов нужно преодолеть 1600 км.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Изобретатели из Великобритании придумали первый в мире токенизированный электровелосипед Toba, сообщает портал "24МИР".

По задумке производителя, компании 50 cycles, за преодоление определенного расстояния транспортное средство будет генерировать криптовалюту. С помощью заработанных бонусов можно будет оплачивать покупки в определенных магазинах.

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Первые электровелосипеды появятся в продаже уже через несколько месяцев. Стартовая цена на необычное средство передвижения составит 2 250 долларов.