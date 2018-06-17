12:49 17 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России.

Далай-лама поделился секретом счастья

© Sputnik . Нина Алексеева
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Каждый человек может быть счастлив, уверен Далай-лама, независимо от его религиозных и политических предпочтений, социального положения, а также материальной успешности.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Счастье приходит к человеку тогда, когда его "ум спокоен", заявил духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, выступая в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, сообщает РИА Новости.

Девушка с цветами
CC0
Как не стать "теткой": несколько слов о жизнелюбии

Достичь "покоя ума" можно при помощи сострадания и альтруизма, а осуществление желаний счастья не принесет, отметил Далай-лама. "Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья", — сказал духовный лидер буддистов.

Я расскажу тебе о счастье: размышляют великие>>

Необходимо тренировать свой ум, подчеркнул он. Кроме того, Далай-лама отметил, что гнев, чувство конкуренции и зависть ведут к страданиям.

"Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют", — уверен духовный лидер.

Далай-лама призвал уважать другие вероисповедания и относиться к окружающим с состраданием и альтруизмом, ведь сострадание — "базовая человеческая природа" и поможет обрести счастье. Материалистический настрой — путь страданий, он тормозит установление мира на планете, считает духовный лидер.

Постигнуть дзен в Абхазии: впечатления актрисы Екатерины Шпицы>>

Учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрали около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

По теме

"Счастье – это…": сухумчане рассказали, что делает их счастливыми
Психолог: иногда счастье в потере
"Счастье вдруг…": жители Сухума поделились сокровенным
Ученые выяснили, что счастье не продлевает жизнь
Теги:
Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красавицы-болельщицы ЧМ-2018
Эпицентр спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
"Эпицентр" спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia