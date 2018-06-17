Далай-лама поделился секретом счастья

Каждый человек может быть счастлив, уверен Далай-лама, независимо от его религиозных и политических предпочтений, социального положения, а также материальной успешности.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Счастье приходит к человеку тогда, когда его "ум спокоен", заявил духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, выступая в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, сообщает РИА Новости. CC0 Как не стать "теткой": несколько слов о жизнелюбии

Достичь "покоя ума" можно при помощи сострадания и альтруизма, а осуществление желаний счастья не принесет, отметил Далай-лама. "Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья", — сказал духовный лидер буддистов.

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Необходимо тренировать свой ум, подчеркнул он. Кроме того, Далай-лама отметил, что гнев, чувство конкуренции и зависть ведут к страданиям.

"Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют", — уверен духовный лидер.

Далай-лама призвал уважать другие вероисповедания и относиться к окружающим с состраданием и альтруизмом, ведь сострадание — "базовая человеческая природа" и поможет обрести счастье. Материалистический настрой — путь страданий, он тормозит установление мира на планете, считает духовный лидер.

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Учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрали около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).