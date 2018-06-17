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Архивное фото сотрудников французской полиции

Женщина с криками "Аллах Акбар" ранила ножом двух человек во Франции

© AFP 2018 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Новости
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Нападению подверглись клиент и кассир магазина на юго-востоке Франции, они получили легкие ранения.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Женщина с ножом, кричавшая "Аллах Акбар", ранила двух человек на юго-востоке Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Сообщается, что нападавшая была задержана правоохранительными органами после того, как напала на двух человек в супермаркете в департаменте Ла-Сен-сюр-Мер, около Тулона в воскресенье утром.

Нападению подверглись клиент и кассир магазина, они получили легкие ранения. По свидетельствам очевидцев, 24-летняя женщина кричала "Аллах Акбар". По данному инциденту начато расследование.

Как сообщил прокурор Тулона, речь может идти о человеке с психологическими проблемами, при этом на данный момент нельзя исключать, что женщина была радикалом. По словам прокурора, она подозревается в попытке убийства и оправдании террористических преступлений. В настоящее время в доме нападавшей ведутся обыски.




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