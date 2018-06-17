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Концерт Beyonce в Москве

Сюрприз: Бейонсе и Джей Зи выпустили совместный альбом

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Пластинка знаменитых супругов под названием "Everything Is Love" опубликована на одном из музыкальных сервисов, который принадлежит рэперу.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. О релизе нового альбома звездная пара сообщила на концерте в Лондоне во время мирового турне пары, пишет портал "360tv".

В конце живого выступления музыканты анонсировали выход альбома с девятью треками без предупреждения.

После исполнения "Forever Young" Бейонсе сказала, что у них " есть нечто особенное" для фанатов.

"Мы хотим, чтобы вы, ребята, первыми увидели наш новый проект", — сказала она.

После этих слов пара ушла со сцены, а на большом экране появилось музыкальное видео нового трека "Apeshit". Его сняли сняли в музее Лувр в Париже. Ролик начинается с кадров, на которых Бейонсе и Джей Зи стоят у картины "Мона Лиза".

О выходе нового альбома Бейонсе также сообщила в своем Twitter, опубликовав туда фотографию с концерта с подписью: "Сюрприз!".




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