Сюрприз: Бейонсе и Джей Зи выпустили совместный альбом

Пластинка знаменитых супругов под названием "Everything Is Love" опубликована на одном из музыкальных сервисов, который принадлежит рэперу.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. О релизе нового альбома звездная пара сообщила на концерте в Лондоне во время мирового турне пары, пишет портал "360tv".

В конце живого выступления музыканты анонсировали выход альбома с девятью треками без предупреждения.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 6 Июн 2018 в 1:21 PDT

После исполнения "Forever Young" Бейонсе сказала, что у них " есть нечто особенное" для фанатов.

"Мы хотим, чтобы вы, ребята, первыми увидели наш новый проект", — сказала она.

После этих слов пара ушла со сцены, а на большом экране появилось музыкальное видео нового трека "Apeshit". Его сняли сняли в музее Лувр в Париже. Ролик начинается с кадров, на которых Бейонсе и Джей Зи стоят у картины "Мона Лиза".

О выходе нового альбома Бейонсе также сообщила в своем Twitter, опубликовав туда фотографию с концерта с подписью: "Сюрприз!".