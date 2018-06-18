Samsung оштрафовали на сотни миллионов долларов

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Компания Samsung Electronics заплатит штраф в размере четыреста миллионов долларов за нарушение патента, который принадлежит патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US), сообщает "360tv".

Спор возник вокруг технологии FinFet. Это тип транзистора, который повышает производительность и снижает потребление энергии мелких чипов. Сначала южнокорейский гигант не обратил внимания на исследование, но после того, как бюро заключило соглашение с Intel, начал разрабатывать собственные продукты по чужой технологии.

Нарушение Samsung признали преднамеренным, что означает, что судья может увеличить награду за ущерб в три раза больше суммы, установленной жюри.