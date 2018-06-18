09:40 18 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Samsung

Samsung оштрафовали на сотни миллионов долларов

© AFP 2018 / JUNG Yeon-Je
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Окружной суд Техаса вынес постановление о штрафе южнокорейской компании Samsung Electronics Co.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Компания Samsung Electronics заплатит штраф в размере четыреста миллионов долларов за нарушение патента, который принадлежит патентному бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US), сообщает "360tv".

Спор возник вокруг технологии FinFet. Это тип транзистора, который повышает производительность и снижает потребление энергии мелких чипов. Сначала южнокорейский гигант не обратил внимания на исследование, но после того, как бюро заключило соглашение с Intel, начал разрабатывать собственные продукты по чужой технологии.

Нарушение Samsung признали преднамеренным, что означает, что судья может увеличить награду за ущерб в три раза больше суммы, установленной жюри.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Капитан сборной Аргентины Диего Марадона с Кубком мира по футболу после победы в матче с Западной Германией, 1986 год
Страны-победители чемпионата мира по футболу
Тату на память о России
Наколи мне Россию: болельщики делают тату в Петербурге в память о ЧМ-2018
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia