09:40 18 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Разрушенные дома в сирийском городе Дума

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии

© AFP 2018 / Strnger
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное сирийское агентство САНА.

По данным агентства, инцидент произошел в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил.

Со своей стороны, в американском Минобороны опровергли эти утверждения.

"Это не удар США или коалиции", — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Капитан сборной Аргентины Диего Марадона с Кубком мира по футболу после победы в матче с Западной Германией, 1986 год
Страны-победители чемпионата мира по футболу
Тату на память о России
Наколи мне Россию: болельщики делают тату в Петербурге в память о ЧМ-2018
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia