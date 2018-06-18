Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное сирийское агентство САНА.

По данным агентства, инцидент произошел в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил.

Со своей стороны, в американском Минобороны опровергли эти утверждения.

"Это не удар США или коалиции", — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.