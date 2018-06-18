Снос двух огромных башен во Флориде попал на видео

На подготовку к демонтажу ушло почти 10 недель, снос занял 10 секунд.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. В американском штате Флорида взорвали две 140-метровые башни-градирни при помощи 680 килограммов динамита и шести тонн детонаторов, сообщает Discover24.

Сумма, потраченная на подготовку и проведение демонтажа башен, составила 14,5 миллиона долларов.

Отмечается, что взорванные башни вторые в мире по высоте среди башен-градирен, охлаждающих большое количество воды направленным потоком атмосферного воздуха.

Мероприятия проводятся в рамках проекта по ликвидации такого рода энергетических предприятий. Ожидается, что проект будет завершен в апреле 2020.