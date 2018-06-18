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В Японии произошло землетрясение: число пострадавших превысило 200 человек

© Fotolia / Petrovich12
Новости
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Число пострадавших превысило 200 человек, подтверждается гибель трех человек.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера произошло в префектуре Осака в понедельник утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Японского метеорологического управления.

По его данным, эпицентр землетрясения находился на севере префектуры, очаг залегал на глубине 13 километров.

Число пострадавших превысило 200 человек, подтверждается гибель трех человек.

Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

Около 800 человек размещены во временных центрах для эвакуированных жителей префектуры Осака в Японии.




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