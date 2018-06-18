Таможня России предложила облагать пошлиной любые интернет-покупки за рубежом

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до одной тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Пошлина за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах может быть введена в России с 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, сообщили изданию два федеральных чиновника.

"Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли", — сообщил в свою очередь представитель ФТС.

Бюджету это добавит 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, отмечает издание.

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Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до одной тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30-процентную пошлину.

Все товары из интернет-магазинов для личного пользования, объяснил предложение ФТС представитель службы, должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например, не менее 1 евро за 1 килограмм, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

Обнулить порог и снизить пошлину ФТС, заявил ее представитель, предлагает через год-полтора, чтобы бизнес, "Почта России" и ФТС подготовились. Порог нужно снижать постепенно, получать обратную связь после каждого шага от потребителей, "Почты России" и экспресс-перевозчиков, уверен директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, а говорить об обнулении — не ранее 2020 года, пишет газета.