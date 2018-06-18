ЕС продлил ограничительные меры по Крыму

Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Ограничительные меры Евросоюза по Крыму продлены еще на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Решение о возможном продлении санкций ЕС по Крыму ожидалось до их формального истечения 23 июня.

"Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год", — сообщил в понедельник журналистам источник.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev Власти Италии готовы обсуждать статус Крыма

В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС, комитет постпредов стран-членов Евросоюза.

Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.