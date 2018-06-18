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Табличка в здании апелляционного суда в Херсоне.

Херсонский суд не стал рассматривать жалобу сотрудников РИА Новости Украина

© Sputnik . Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (47)
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На прошлой неделе суд отказался вернуть имущество Кириллу Вышинскому.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Суд Херсона отложил рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников портала РИА Новости Украина, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
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Уточняется, что рассмотрение отложили на неопределенный срок "из-за неявки на заседание заявителей".

На прошлой неделе суд отказался вернуть имущество Кириллу Вышинскому. Речь идет об автомобилях Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon, которые изъяли после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

В тот же день прошли многочасовые обыски у нескольких сотрудников портала и в офисе РИА Новости Украина.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (47)



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