Херсонский суд не стал рассматривать жалобу сотрудников РИА Новости Украина

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Суд Херсона отложил рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников портала РИА Новости Украина, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Адвокат Вышинского назвал состояние своего подзащитного удовлетворительным

Уточняется, что рассмотрение отложили на неопределенный срок "из-за неявки на заседание заявителей".

На прошлой неделе суд отказался вернуть имущество Кириллу Вышинскому. Речь идет об автомобилях Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon, которые изъяли после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

В тот же день прошли многочасовые обыски у нескольких сотрудников портала и в офисе РИА Новости Украина.