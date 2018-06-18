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Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон.

Как "помочь" автоугонщикам: пять правил

© Sputnik . Константин Чалабов
Новости
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Специалисты по безопасности составили список неправильных действий автомобилистов, которые делают авто уязвимым перед угонщиками.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Эксперты выявили пять распространенных ошибок водителей, которые помогают преступникам угнать машины, сообщает Inforeactor.ru.

Самой распространенной ошибкой стало установление светодиодной сигнализации на видном месте, особенно на лобовом стекле. Увидев такую сигнализацию, угонщик легко может определить конкретный вид защиты на автомобиле и предпринять меры для ее устранения.

Рейд ГАИ
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Серебро" досталось установке охранной системы у официального дилера. Злоумышленники уже давно изучили "узкие места", так как техника и методы установки зачастую не меняется.

На третьем месте распространенная привычка водителей хранить ключи и электронные брелоки на одной связке. При ее потере вор с легкостью получит доступ к автомобилю.

Не стоит также пренебрегать механическими противоугонными системами, которые до сих пор доставляют "неудобства" угонщикам.

Пятой ошибкой стало размещение данных о своей машине в открытом доступе в интернете.




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