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Встреча глав МИД РФ и Греции С. Лаврова и Н. Кодзиаса

Лавров и Помпео обсудили КНДР и Сирию

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели в понедельник телефонный разговор.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также график контактов между Россией и США в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова. Лавров и Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе американской стороны.




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