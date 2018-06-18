Лавров и Помпео обсудили КНДР и Сирию

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также график контактов между Россией и США в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова. Лавров и Помпео также обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе американской стороны.