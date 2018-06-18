Немедленно: Трамп поручил Пентагону формирование военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно начать формировать военно-космические силы, сообщает РИА Новости.

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"Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс, это необходимо, чтобы представить военно-космические силы как шестую ветвь вооруженных сил", — заявил Трамп, выступая в понедельник в Вашингтоне.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона написала, что в Министерстве обороны США космические программы России и Китая считают опасными для национальной безопасности Америки.

В статье говорится, что Россия, Китай и другие страны разрабатывают технологию, которая может вывести из строя инфраструктуру национальной безопасности, созданную США в космосе; особую тревогу американского военного ведомства вызывает судьба спутников.