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Города мира. Шанхай

Трамп пригрозил Китаю пошлинами еще на двести миллиардов долларов

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Дополнительные пошлины будут введены, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию, заявил американский президент.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, сообщает РИА Новости.

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"Сегодня я поручил торговому представителю Соединенных Штатов определить китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов для дополнительных пошлин в 10%… После того как законодательный процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, а также если он будет настаивать на том, чтобы двигаться дальше с новыми пошлинами, о которых он недавно объявил", — сказано в заявлении, распространенном в понедельник Белым домом.

В минувшую пятницу 15 июня президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.




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