Американского рэпера XXXTentacion застрелили у собственной машины

На рэпера напали двое мужчин, один из нападавших застрелил музыканта.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщает РИА Новости.



На рэпера напали двое мужчин, один из нападавших застрелил музыканта. После этого злоумышленники забрали из автомобиля Онфройя сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле.

Звезды в России и за рубежом отреагировали на убийство 20-летнего рэпера.

Известный американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter пост.

"Покойся с миром. Я никогда не говорил, как сильно ты вдохновлял меня, пока был здесь. Спасибо за то, что ты был", — написал Уэст.

На смерть исполнителя отреагировал и российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron), который признался в своем Twitter, что ему "как-то даже нечего сказать".