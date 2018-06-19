Music YouTube запустили в России

В YouTube Music можно найти клипы, альбомы, синглы, ремиксы, записи живых выступлений и кавер-версии песен разных исполнителей.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music, пишет портал "24МИР".

Пользователям будут доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также "умный поиск".

Сервис предлагает бесплатную версию с обязательным просмотром рекламы и платную подписку без рекламных сообщений, с возможностью фонового прослушивания и скачивания контента.

C 22 мая YouTube Music стал доступен в США. Австрии, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции.