Music YouTube запустили в России

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music, пишет портал "24МИР".
Пользователям будут доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также "умный поиск".
Сервис предлагает бесплатную версию с обязательным просмотром рекламы и платную подписку без рекламных сообщений, с возможностью фонового прослушивания и скачивания контента.
C 22 мая YouTube Music стал доступен в США. Австрии, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции.