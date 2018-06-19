Табу на тату: ученые рассказали, кому нельзя "накалывать"

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Британские специалисты выяснили, что нанесение татуировки может вызвать осложнения, такие как мощнейшее хроническое воспаление мышц, если у человека пониженный иммунитет, сообщает РИА Новости. © Фото: Depositphotos / sudok1 Ученые разработали татуировку, которая поможет диагностировать рак

"Конечно, в данном случае мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, куда были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли", — заявил Уильям Уилсон (William Wilson) из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия).

В последние годы биологи и медики начали активно интересоваться тем, как татуировки влияют на здоровье человека. Недавно ученые из Франции обнаружили, что иммунные клетки могут переносить частички краски из татуировок в лимфатические узлы и другие части организма, где они могут вызывать воспаления и способствовать развитию рака.

Уилсон и его коллеги столкнулись с загадочной ситуацией на примере истории болезни 31-летней шотландской девушки, решившей нанести еще один рисунок себе на ногу после удачного похода в тату-салон за несколько лет до этого.

Она обратилась за помощью к врачам примерно через неделю после этой процедуры, жалуясь на страшные боли в бедре, коленях и в их окрестностях, боли не прекращались и через несколько месяцев приема обезболивающих.

Разгадка этой проблемы оказалась очень простой – за два года до того, как она решилась сделать вторую татуировку, молодая женщина пережила операцию по пересадке легких и постоянно принимала таблетки, подавляющие иммунитет.

Ослабление иммунитета странным образом повлияло на "взаимоотношения" татуировок и иммунной системы. Частицы краски начали распространяться по мускулам и вызывать хронические воспаления, которые вызывали слабость в ногах и причиняли девушке невыносимую боль.

Специалисты предупреждают, что риск при нанесении татуировок велик. Если у человека слабая иммунная система, то лучше воздержаться от украшений своего тела рисунками.