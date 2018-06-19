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Принцесса Хисако Такамадо

Впервые за век: член японского императорского дома посетил Россию

© Фото : NurPhoto / Getty Images
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Последний визит гостя такого ранга произошел в 1916 году во время Первой мировой войны.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Принцесса Японии Хисако Такамадо прибыла в Саранск, чтобы с трибуны поболеть за сборную Японии в матче против Колумбии, который состоится во вторник, 19 июня, сообщает портал "Столица С".

После игры, 21 июня, Такамадо посетит тренировочную базу сборной в Казани, а 23 июня она будет наблюдать за игрой Японии против команды Сенегала.

Отмечается, что это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Последний раз это произошло в 1916 году во время Первой мировой войны, в которой оба государства воевали на одной стороне.

Как пишут СМИ, 64-летняя Хисако Такамадо, начиная с 1998 года, посещает все чемпионаты мира, чтобы поболеть за свою страну.




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