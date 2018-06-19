Впервые за век: член японского императорского дома посетил Россию

Последний визит гостя такого ранга произошел в 1916 году во время Первой мировой войны.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Принцесса Японии Хисако Такамадо прибыла в Саранск, чтобы с трибуны поболеть за сборную Японии в матче против Колумбии, который состоится во вторник, 19 июня, сообщает портал "Столица С".

После игры, 21 июня, Такамадо посетит тренировочную базу сборной в Казани, а 23 июня она будет наблюдать за игрой Японии против команды Сенегала.

Отмечается, что это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Последний раз это произошло в 1916 году во время Первой мировой войны, в которой оба государства воевали на одной стороне.

Как пишут СМИ, 64-летняя Хисако Такамадо, начиная с 1998 года, посещает все чемпионаты мира, чтобы поболеть за свою страну.