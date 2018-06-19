Вышинского переведут в СИЗО в Киеве для встречи с омбудсменом

У омбудсмена Татьяной Москальковой на Украине будет возможность посетить российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам украинская сторона сделала все возможное для "минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить".

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.