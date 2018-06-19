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МВД России упростит процедуру получения гражданства

© Sputnik . Александр Кряжев
Новости
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МВД России планирует внести изменения в законодательство о получении российского гражданства соотечественниками.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. МВД России заявило о готовности упростить получение российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы МВД Игоря Зубова, в ближайшее время планируется разработать дополнительные способы переселения соотечественников в Россию. Для этого уже на данном этапе существуют необходимые механизмы, которые нужно систематизировать.

"Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания, прежде всего речь идет о жителях Украины", — сказал Зубов.

В ходе "Прямой линии" 7 июня несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали президенту России Владимиру Путину о проблемах при получении российского гражданства.
Президент призвал к либерализации процесса получения российского гражданства. Он поручил также главе МВД отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса.

МВД и телеканал Russia Today запустили совместный проект по оказанию помощи соотечественникам, желающим вернуться в Россию.

По словам представителя ведомства Ирины Волк, проект "Не один на один" предназначен для информирования широкой аудитории о правилах провождения миграционных процедур.




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