США собираются объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

Госсекретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли огласят решение во вторник.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Власти США намерены объявить о выходе страны из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Издание назвало этот шаг ожидаемым, напомнив, что Совет многократно критиковался американскими чиновниками. Так, например, в 2017 году Хейли призывала выдворить из него некоторых участников, а советник президента по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания этого органа еще 2006 году.

Поводом покинуть Совет по правам человека также стала критика ее участниками миграционной политики США, в особенности практики разлучения семей мигрантов.

Совет по правам человека — международный правозащитный орган, пришедший на смену Комиссии по правам человека в 2006 году. Всего в его работе принимают участие 47 стран, срок полномочий каждого члена составляет три года.

