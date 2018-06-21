Правительство России одобрило закон о повышении пенсионного возраста. Пенсионный возраст в РФ предлагается поднять до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на 7%, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, передает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Федоренко Пенсионная реформа: есть ли проблема и кто не желает ее видеть

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев задал вопрос о том, какая все-таки предполагается индексация пенсий и действительно ли при изменении пенсионного законодательства выплаты вырастут.

"Наша задача в следующем году увеличить (ежемесячную) пенсию в среднем на тысячу рублей… Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года", — сообщил Силуанов, отвечая на вопрос депутата.

При этом он напомнил, что в прежние годы пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. "В текущем году мы ожидаем инфляцию около 3%, а индексация пенсий будет 7%. Поэтому в следующем годы мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражением. Это основная наша задача и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде, и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете", — заверил первый вице-премьер — министр финансов.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Правительство России одобрило закон о повышении пенсионного возраста

Он также сообщил, что уже в ближайшее время в Госдуму будут внесены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, которые планируется рассмотреть на парламентских слушаниях в июле.

"И там уже будут учтены предложения по увеличению инвестиционной активности государства. Мы создаем Фонд развития, который будет являться частью бюджета. Там будут учтены необходимые ресурсы для реализации национальных проектов по выполнению указа президента, и там будут учтены необходимые ресурсы для пенсионных изменений, как в бюджете Пенсионного фонда, так и непосредственно в нашем законе о бюджете", — отметил Силуанов.