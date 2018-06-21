Джон Сноу мечтает о короткой стрижке

Главный сериал современности "Игра престолов" вышел на финишную прямую - в следующем году, если пророчества сбудутся, мы увидим последний, восьмой сезон шоу.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Матерь Драконов, актриса Эмилия Кларк, на днях уже трогательно попрощалась с сериалом, опубликовав душераздирающий пост. А следом высказался и ее экранный племянник-любовник, Король Севера Джон Сноу — актер Кит Харингтон.

Первым делом он пообещал после завершения съемок коротко подстричься и избавиться от своих фирменных "королевский" кудрей, пишет "Российская газета" со ссылкой на EW.

Главным образом — из желания "перестать быть до такой степени узнаваемым". По мнению Кита, радикальная смена имиджа — главный залог избежать впредь назойливой однотипной популярности. А заодно и распрощаться с образом Джона Сноу, который актер носил почти десять лет.

Харингтон признается, что и бороду, и длинные волосы ему нравится носить, но "ритуал" провести необходимо. Хотя бы для того, чтобы начать работать над новыми ролями.

К слову, HBO по-прежнему не озвучивает точную дату премьеры финала.