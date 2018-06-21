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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана лично собрал внедорожник

© Фото: Пресс-служба президента России
Новости
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Президент Туркменистана в свободное время часто принимает участие в гонках. Одна из них состоялась в мае 2018 года во время проведения отборочных заездов в преддверии международного авторалли "Амуль-Хазар 2018". Бердымухамедов обогнал профессионального гонщика Гурбанмырат Хоммадова.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично собрал скоростной внедорожник на основе созданных им же самим чертежей. Это произошло во время визита главы государства в Центр автомобильного спорта. Бердымухамедова сопровождал его сын Сердан, сообщает МИР24 со ссылкой на "Хроника Туркменистана".

Президент, по данным издания, "собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник". Он по новой смонтировал некоторые части, чтобы усилить болтовой каркас, и заменил отдельные детали. Позже Бердымухамедов испытал автомобиль в тестовых заездах.




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