15:09 22 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Астероид над Землей

NASA пообещало спасти Землю от астероидов

© Фото: Fotolia / 3000ad
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Специалисты NASA выявили потенциально опасные для Земли астероиды, которые однако не представляет угрозу в текущем столетии.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Новый план действий по защите Земли от астероидов, которые могут представлять опасность в глобальном масштабе, разработало правительство США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Туманность Лагуна, снятая телескопом Хаббл
CC BY 4.0 / NASA, ESA,STScI / Hubble's 28th birthday picture: The Lagoon Nebula
Астрономы обнаружили три землеподобные планеты

Отмечается, что вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами специалисты NASA выявили "более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой.

В документе правительство США ставит ряд "стратегических целей", в том числе совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, а также отработку вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

  • ООН
    Повод для обсуждения

    Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке рассмотрит проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Молдовы".

  • Линии электропередач, архивное фото
    Да будет свет!

    Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан до 1,5 миллиарда кВт/ч вместо прошлогодних 1,4 миллиарда кВт/ч.

  • Запорожская АЭС
    Договорились!

    Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта.

  • Позитронно-эмиссионный и компьютерный томограф
    Клинический случай

    Пациента клиники Тартуского университета во время обследования забыли в магнитно-резонансном томографе – он провел в нем несколько часов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Игрок сборной Германии Леон Горецка, прилетевшей для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Внуково
Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018
Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России
Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

Sputnikabkhazia