NASA пообещало спасти Землю от астероидов

Специалисты NASA выявили потенциально опасные для Земли астероиды, которые однако не представляет угрозу в текущем столетии.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Новый план действий по защите Земли от астероидов, которые могут представлять опасность в глобальном масштабе, разработало правительство США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами специалисты NASA выявили "более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой.

В документе правительство США ставит ряд "стратегических целей", в том числе совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, а также отработку вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций.