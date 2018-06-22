Названа самая опасная для туристов страна

Британская страховая компания Endsleigh Insurance Service в своем исследовании определила страны, в которых происходит больше всего страховых случаев.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Самым неблагополучным туристическим направлением признан Таиланд, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук Всей семьей в Абхазию: что нужно знать

По данным компании, почти четверть (23%) страховых случаев в 2017 году произошли именно в этой стране, известной идиллическими песчаными пляжами, необычными храмами и изысканной кухней.

Второе и третье места поделили Чили и США. На каждую из этих стран пришлось по 15% страховых случаев. На Испанию, Германию, Непал и Перу — по восемь процентов.

За ними в списке оказалась Франция, где зафиксировали семь процентов всех обращений к страховщику. Замкнули десятку Багамские острова и Бразилия (по четыре процента).

Исследование показало, что почти три четверти (71%) всех страховых расходов в путешествиях были связаны с оказанием экстренной медицинской помощи за границей. При этом средний размер выплат составил 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

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В 11% случаев туристы обращались в страховую компанию из-за потери или повреждения багажа, в четырех процентах требовалось стоматологическое лечение, в двух процентах — компенсация из-за пропущенных вылетов.