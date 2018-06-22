Российскому консулу запретили посетить Вышинского

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Украинские власти отказали журналисту Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову.
По ее словам, она получила от российского МИД копию соответствующей ноты внешнеполитического ведомства Украины.
Москалькова добавила, что сама пока не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, поэтому попасть к Вышинскому пока не может. При этом она добавила, что попросит свою украинскую коллегу провести ее к Вышинскому, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.