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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Российскому консулу запретили посетить Вышинского

© Sputnik . Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (50)
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Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет находиться в СИЗО города Херсона до 18 июля.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Украинские власти отказали журналисту Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© Sputnik . Владимир Федоренко
Российский омбудсмен рассказала об условиях содержания Вышинского в СИЗО

По ее словам, она получила от российского МИД копию соответствующей ноты внешнеполитического ведомства Украины.

Москалькова добавила, что сама пока не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, поэтому попасть к Вышинскому пока не может. При этом она добавила, что попросит свою украинскую коллегу провести ее к Вышинскому, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (50)



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