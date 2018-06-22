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Актер Николай Костер-Вальдау

Актер "Игры престолов" рассказал о самых шокирующих сценах

© Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Новости
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Желая сохранить в тайне сюжет восьмого сезона продюсеры сериала раздавали всем актерам цифровые копии сценария, которые самоуничтожаются сразу после окончания съемок соответствующих сцен.

СУХУМ, 22 июня — Sputnik. Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале HBO "Игра престолов" Джейме Ланнистера, рассказал журналистам о том, какие сцены в сериале он считает самыми шокирующими, пишет портал "24МИР".

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© AP Photo. Willy Sanjuan/Invision
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Речь идет о сцене в пятом сезоне "Игры престолов", где Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в предстоящей битве.

"Я думаю, что в целом сериал был неплохим. Но убийство там Ширин было просто жестоким. Я понимаю, почему они это сделали, но не мог на это смотреть. И читать было трудно", – признался актер.

Также его шокировал эпизод, в котором Лиза Аррен (сестра Кейтлин Старк) кормит грудью своего семилетнего сына Робина Аррена.

"Это было странно и неправильно на всех уровнях", – сказал Николай Костер-Вальдау.

Напомним, ранее Николай Костер-Вальдау рассказал о том, что желая сохранить в тайне сюжет восьмого сезона продюсеры сериала пошли на беспрецедентные меры. В частности, они стали раздавать всем актерам цифровые копии сценария, которые самоуничтожаются сразу после окончания съемок соответствующих сцен.




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