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Беруши Bose от бессонницы

Спасение от бессонницы: технологичные "беруши" появились в продаже

© Фото: BOSE
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Новинка позволяет достигнуть двух целей - быстрее заснуть и спать гораздо крепче.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Американская компания Bose выпустила свой новый продукт — беспроводные наушники для сна SleepBud, пишет портал "IncRussia".

Наушники работают в автономном режиме до 16 часов, не проигрывают музыку и стоят 250 долларов.

"Беруши" подключаются к смартфону через приложение, в котором, помимо функции будильника, находится меню различных аудиоподборок — расслабляющих мелодий и комбинаций из звуков, подавляющих внешние шумы.

Устройство SleepBuds появилось после того, как в ноябре прошлого года Bose купила калифорнийский стартап Hush, который разрабатывал "умные беруши".




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