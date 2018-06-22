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Президент США Дональд Трамп

Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на импорт автомобилей

© Sputnik . Алексей Агарышев
Новости
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В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий., обосновывая свои действия соображениями национальной безопасности.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин в размере 20% на все автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, сообщает РИА Новости.

"Исходя из пошлин и торговых барьеров, долгое время применяемых Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины. — Прим. ред.) тут!" — написал он в Twitter.

В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. Страны Евросоюза, Канада и Мексика сперва получили отсрочку, но с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них.

Теги:
пошлины, Евросоюз, Дональд Трамп, США



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