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Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне

Трамп продлил санкции против КНДР

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Санкции направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
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Санкции введены указами от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов. Они направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.

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Официальная политика США заключается в том, что санкции начнут сворачивать только после "полной, верифицируемой и необратимой" денуклеаризации.

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Теги:
санкции, Дональд Трамп, КНДР, США



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